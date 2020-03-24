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Ekonomi, Koronavirüs

Bakan Albayrak: Vergide mücbir sebep altındaki sektör ve iş kollarını belirledik

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Kovid-19 nedeniyle vergi süreçlerinde mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için tebliğ hazırladıklarını belirterek, tebliğle mücbir sebep altındaki sektör ve iş kollarının belirlendiğini kaydetti.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 24.03.2020
Bakan Albayrak: Vergide mücbir sebep altındaki sektör ve iş kollarını belirledik

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kovid-19 nedeniyle vergi süreçlerinde mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için tebliğ hazırladıklarını bildirdi.

Albayrak, "Tebliğle mücbir sebep altındaki sektör ve iş kollarını belirledik. Ayrıca 1,9 milyon vatandaşımızı da mücbir sebep hali kapsamına aldık." ifadelerini kullandı.

Beyanname ve ödemelerde erteleme

Bakan Albayrak, 65 yaş sınırı ve kronik rahatsızlığı nedeniyle sokağa çıkamayan mükelleflerin beyanname ve ödemelerinin yasağın sonuna kadar ertelendiğini kaydetti.

Albayrak, "Nisan, mayıs ve haziranda muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6'şar ay öteliyoruz. Bu aylar ki beyannameler de verilmeyecek." açıklamasında bulundu.

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