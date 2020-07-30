Bakan Albayrak: Türkiye'nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Ekonomik güven endeksi haziran ayında 73,5 iken, temmuz ayında yüzde 11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi. Yeni normalde Türkiye'nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz." dedi.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik güven endeksindeki yükselişe ilişkin, "Yeni normalde adım adım Türkiye'nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz." ifadesini kullandı.
Ekonomik Güven Endeksi Haziran ayında 73,5 iken, Temmuz ayında %11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi. Yeni normalde adım adım Türkiye’nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz. pic.twitter.com/eHgAiCrHye— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 30, 2020
Albayrak, Twitter hesabından Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi.
Bakan Albayrak, şunları kaydetti:
"Ekonomik güven endeksi haziran ayında 73,5 iken, temmuz ayında yüzde 11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi. Yeni normalde adım adım Türkiye'nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.