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Ekonomi

Bakan Albayrak: Türkiye'nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Ekonomik güven endeksi haziran ayında 73,5 iken, temmuz ayında yüzde 11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi. Yeni normalde Türkiye'nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz." dedi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 30.07.2020
Bakan Albayrak: Türkiye'nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik güven endeksindeki yükselişe ilişkin, "Yeni normalde adım adım Türkiye'nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi.

Bakan Albayrak, şunları kaydetti:

"Ekonomik güven endeksi haziran ayında 73,5 iken, temmuz ayında yüzde 11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi. Yeni normalde adım adım Türkiye'nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz."

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