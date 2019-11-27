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Ekonomi

Bakan Albayrak: Türkiye yüzde 4-5'lerde büyüyeceği son çeyreğe gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Büyümede üçüncü çeyrek beklentileri yüzde 1'lerde. Türkiye, aralık da bu ivmeyle devam ederse yüzde 4-5'lerde büyüyeceği son çeyreğe gidiyor." dedi.

Merve Özlem Çakır   | 27.11.2019
Bakan Albayrak: Türkiye yüzde 4-5'lerde büyüyeceği son çeyreğe gidiyor

TBMM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Büyümede üçüncü çeyrek beklentileri yüzde 1'lerde. Türkiye, aralık da bu ivmeyle devam ederse yüzde 4-5'lerde büyüyeceği son çeyreğe gidiyor." açıklamasında bulundu.

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