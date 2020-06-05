Bakan Albayrak: Türkiye ekonomisine ve varlıklarına geçmişte olduğu gibi bugün de güvenenler kazanıyor
Bakan Albayrak, Borsa İstanbul'un tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz artarak tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdiğini belirterek, "Türkiye ekonomisine ve varlıklarına geçmişte olduğu gibi bugün de güvenenler kazanıyor." dedi.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, Borsa İstanbul'un en uzun soluklu yükselişine ilişkin paylaşımda bulundu.
Albayrak, paylaşımında, "Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz artarak tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisine ve varlıklarına geçmişte olduğu gibi bugün de güvenenler kazanıyor. Büyük hedeflerimize tüm paydaşlarımızla ulaşacağımıza inancımız tamdır." ifadelerine yer verdi.
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Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz artarak tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisine ve varlıklarına geçmişte olduğu gibi bugün de güvenenler kazanıyor. Büyük hedeflerimize tüm paydaşlarımızla ulaşacağımıza inancımız tamdır. https://t.co/COETDtwuQM— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 5, 2020