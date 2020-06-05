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Ekonomi

Bakan Albayrak: Türkiye ekonomisine ve varlıklarına geçmişte olduğu gibi bugün de güvenenler kazanıyor

Bakan Albayrak, Borsa İstanbul'un tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz artarak tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdiğini belirterek, "Türkiye ekonomisine ve varlıklarına geçmişte olduğu gibi bugün de güvenenler kazanıyor." dedi.

Muhammet Emin Horuz   | 05.06.2020
Bakan Albayrak: Türkiye ekonomisine ve varlıklarına geçmişte olduğu gibi bugün de güvenenler kazanıyor

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, Borsa İstanbul'un en uzun soluklu yükselişine ilişkin paylaşımda bulundu.

Albayrak, paylaşımında, "Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz artarak tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisine ve varlıklarına geçmişte olduğu gibi bugün de güvenenler kazanıyor. Büyük hedeflerimize tüm paydaşlarımızla ulaşacağımıza inancımız tamdır." ifadelerine yer verdi.

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