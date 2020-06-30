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Ekonomi

Bakan Albayrak: Sanayiciye yönelik doğal gaz fiyat indirimi hayırlı olsun

Albayrak, sanayicilerin kullandığı doğal gazın fiyatında yapılan indirime yönelik "Pandemi döneminde desteklerle koruduğumuz sanayimizin ve ekonomimizin hızlı toparlanmasına katkı sağlayacak bu indirimin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Merve Özlem Çakır   | 30.06.2020
Bakan Albayrak: Sanayiciye yönelik doğal gaz fiyat indirimi hayırlı olsun

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) sanayi ve ticarethane abonelerine sattığı gazın fiyatındaki indirimi değerlendirdi. 

Ekonomideki her olumlu gelişmeyi vatandaşlara yansıtmaya, üretim ve istihdamı artırmak için var güçle çalışmaya devam edeceklerini belirten Albayrak, "Pandemi döneminde desteklerle koruduğumuz sanayimizin ve ekonomimizin hızlı toparlanmasına katkı sağlayacak bu indirimin hayırlı olmasını diliyorum." mesajını paylaştı.

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