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Ekonomi

Bakan Albayrak: Sanayi üretimindeki artışta OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sanayi üretimindeki artış ile ilgili, "OECD'de 1'inci, dünyada 2'nciyiz." ifadelerini kulandı.

Merve Özlem Çakır   | 13.10.2020
Bakan Albayrak: Sanayi üretimindeki artışta OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat AlbayrakSanayi Üretim Endeksi'nde ağustos ayındaki yıllık yüzde 10,4 artışla Türkiye'nin OECD'de 1'inci, dünyada 2'nci sırada olduğunu bildirdi. 

Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı ağustos ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi. 

Sanayi Üretim Endeksi'nde ağustos ayındaki yıllık yüzde 10,4 artışla "Türkiye'nin OECD'de 1'inci, dünyada Singapur'dan sonra 2'nci sırada olduğuna" dikkati çeken Albayrak, perakende satış hacmi endeksinin yıllık bazda yüzde 5,8, sektörel ciro endeksinin de yüzde 23,5 yükseldiğini belirtti. 

Bakan Albayrak, "İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

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