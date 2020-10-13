Bakan Albayrak: Sanayi üretimindeki artışta OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sanayi üretimindeki artış ile ilgili, "OECD'de 1'inci, dünyada 2'nciyiz." ifadelerini kulandı.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi Üretim Endeksi'nde ağustos ayındaki yıllık yüzde 10,4 artışla Türkiye'nin OECD'de 1'inci, dünyada 2'nci sırada olduğunu bildirdi.
OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz!— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 13, 2020
Ağustosta sanayi üretimi yıllık %10,4; perakende satış hacmi %5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık %23,5 yükseldi.
İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz. pic.twitter.com/t1E1D6jyac
Sanayi Üretim Endeksi'nde ağustos ayındaki yıllık yüzde 10,4 artışla "Türkiye'nin OECD'de 1'inci, dünyada Singapur'dan sonra 2'nci sırada olduğuna" dikkati çeken Albayrak, perakende satış hacmi endeksinin yıllık bazda yüzde 5,8, sektörel ciro endeksinin de yüzde 23,5 yükseldiğini belirtti.
Bakan Albayrak, "İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.