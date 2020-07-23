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Ekonomi, Koronavirüs

Bakan Albayrak: Salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkarımıza teşekkür ediyoruz

Bakan Albayrak, Kovid-19 sürecinde Milli Mücadele şuuruyla kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan esnaf ve sanatkarlara teşekkür ederek, "Kredi borçlarını 3 ay erteliyoruz. Çalışmak sizden, destek bizden." ifadelerini kullandı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 23.07.2020
Bakan Albayrak: Salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkarımıza teşekkür ediyoruz

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işleri zarar gören, Halkbank'tan kredi çekmiş esnafın borçlarının 3 ay ertelenmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Paylaşımında, esnaf ve sanatkarların salgın sürecindeki yaklaşımına dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde Milli Mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle erteliyoruz. Çalışmak sizden, destek bizden."

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