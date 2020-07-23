Bakan Albayrak: Salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkarımıza teşekkür ediyoruz
Bakan Albayrak, Kovid-19 sürecinde Milli Mücadele şuuruyla kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan esnaf ve sanatkarlara teşekkür ederek, "Kredi borçlarını 3 ay erteliyoruz. Çalışmak sizden, destek bizden." ifadelerini kullandı.
Ankara
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işleri zarar gören, Halkbank'tan kredi çekmiş esnafın borçlarının 3 ay ertelenmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.
Paylaşımında, esnaf ve sanatkarların salgın sürecindeki yaklaşımına dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:
"Pandemi sürecinde Milli Mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle erteliyoruz. Çalışmak sizden, destek bizden."
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Pandemi sürecinde milli mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkarımıza TEŞEKKÜR EDİYORUZ.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 23, 2020
Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle ERTELİYORUZ.
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