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Ekonomi

Bakan Albayrak: Milli ekonomi programlarımızı, küresel finans durumunu istişare ettik

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısında, milli ekonomi programlarını, küresel finans durumunu istişare ettiklerini bildirdi.

Mustafa Çalkaya   | 28.08.2020
Bakan Albayrak: Milli ekonomi programlarımızı, küresel finans durumunu istişare ettik

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ağustos ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Albayrak, açıklamasında, "Milli ekonomi programlarımızı, küresel finans durumunu istişare ettik. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşallah." ifadelerini yer verdi.

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