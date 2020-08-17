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Ekonomi

Bakan Albayrak: Konut satışları temmuzda tarihi rekor kırdı

Bakan Albayrak, temmuz ayı konut satış istatistiklerine ilişkin, "Konut satışları temmuzda tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı." dedi.

Zeynep Kahveci   | 17.08.2020
Bakan Albayrak: Konut satışları temmuzda tarihi rekor kırdı

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, temmuz ayı konut satış istatistiklerini değerlendirdi.

İnşaat sektörünün diğer sektörler açısından önemine dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörü hareketlenmeye devam ediyor. Konut satışları temmuzda tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı. Vatandaşlarımızın ev sahibi olması noktasında kamu bankalarımızın payı büyük. Bankalarımıza teşekkür ediyorum."

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