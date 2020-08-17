Bakan Albayrak: Konut satışları temmuzda tarihi rekor kırdı
Bakan Albayrak, temmuz ayı konut satış istatistiklerine ilişkin, "Konut satışları temmuzda tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı." dedi.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, temmuz ayı konut satış istatistiklerini değerlendirdi.
İnşaat sektörünün diğer sektörler açısından önemine dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:
"250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörü hareketlenmeye devam ediyor. Konut satışları temmuzda tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı. Vatandaşlarımızın ev sahibi olması noktasında kamu bankalarımızın payı büyük. Bankalarımıza teşekkür ediyorum."
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250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörü hareketlenmeye devam ediyor.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 17, 2020
Konut satışları Temmuz'da tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı.
Vatandaşlarımızın ev sahibi olması noktasında kamu bankalarımızın payı büyük. Bankalarımıza teşekkür ediyorum.👏 https://t.co/nbpo4mkGdw