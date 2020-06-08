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Ekonomi

Bakan Albayrak: İthalatı azaltıp ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ithalatı azaltıp ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam ettiklerini bildirerek, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' ile firmalara 10 yıl vadeli 400 milyon liraya kadar yatırım desteği sağlanacağını kaydetti.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 08.06.2020
Bakan Albayrak: İthalatı azaltıp ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam ediyoruz

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ithalatı azaltıp ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam ettiklerini bildirerek, "Merkez Bankasının açıkladığı 20 milyar lira büyüklüğündeki 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' ile firmalarımıza 10 yıl vadeli 400 milyon liraya kadar yatırım desteği sağlanacak." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından, Merkez Bankası tarafından başlatılan yatırım taahhütlü avans kredisi uygulamasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, "İthalatı azaltıp ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam ediyoruz. Merkez Bankasının açıkladığı 20 milyar lira büyüklüğündeki 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' ile firmalarımıza 10 yıl vadeli 400 milyon liraya kadar yatırım desteği sağlanacak. İlk aşamada Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasında önemli rol üstlenen Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığıyla kullandırılacak kredi, istihdamı artıran, cari dengeye katkıda bulunan ve katma değeri yüksek üretim yapanlara sabit faizli Türk lirası cinsi olarak sunulacak. Hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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