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Ekonomi

Bakan Albayrak: Geride bıraktığımız süreç salgının Türkiye ekonomisine etkisinin çok daha az olacağını gösterdi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Geride bıraktığımız süreç, salgının Türkiye ekonomisine etkisinin, gelişmekte olan ülkelere göre çok daha az olacağını gösterdi" dedi.

Uğur Aslanhan   | 21.05.2020
Bakan Albayrak: Geride bıraktığımız süreç salgının Türkiye ekonomisine etkisinin çok daha az olacağını gösterdi

İstanbul

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Geride bıraktığımız süreç, salgının Türkiye ekonomisine etkisinin, gelişmekte olan ülkelere göre çok daha az olacağını gösterdi" dedi.

Albayrak, "Normalleşme döneminde, Türkiye için ortaya çıkan potansiyeli ve ekonomide yeni başarı hikayesi yazma imkanını en iyi değerlendireceğiz" ifadesini kullandı.

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