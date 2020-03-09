Euro
6.97
Dolar
6.11
BIST 100
105,591.30
Altın
1,676.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Albayrak: Enflasyondaki kararlı duruş yüzde 8,5 hedefini yakalayacağımızı ortaya koyuyor

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Enflasyondaki kararlı duruş, hedeflediğimiz yüzde 8,5'lik bu yıl hedefini de Allah'ın izniyle çok rahat bir şekilde yakalayacağımızı ortaya koyuyor, bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Ali Korkmaz   | 09.03.2020
Bakan Albayrak: Enflasyondaki kararlı duruş yüzde 8,5 hedefini yakalayacağımızı ortaya koyuyor

Denizli

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyondaki kararlı duruş, hedeflediğimiz yüzde 8,5'lik bu yıl hedefini de Allah'ın izniyle çok rahat bir şekilde yakalayacağımızı ortaya koyuyor, bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Albayrak, "Güçlü şekilde ayakları yere sağlam basan bir ülke noktasındayız. Bu daha başlangıç, daha da iyi olacak." ifadelerini kullandı.

"Yeni bir finansman programı hazırladık"

"Ülkemiz ekonomisi için istihdam, katma değer ve ihracata bağlı olarak tekstil ve hazır giyim sektörünün desteklenmesi amacıyla yeni bir finansman programı hazırladık." diyen Albayrak, "Sektör değer zinciri içerisinde yer alan, ham madde üretiminden perakende ticarete kadar tüm tekstil ve hazır giyim faaliyetlerini kapsayan genel bir paket hazırladık. İşletme ve yatırım kredisi olarak ikiye ayırdık." şeklinde konuştu.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Petroldeki düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak
Riyad’da taht kavgasında yeni perde
Fed'in bitmeyen imtihanı: Parasal genişlemede 4. faz gelir mi?
İran 11. dönem meclis seçimleri: Meşru ama makbul değil
Haşdi Şabi'de 'halef' belirsizliği

Benzer haberler

Bakan Albayrak: Enflasyondaki kararlı duruş yüzde 8,5 hedefini yakalayacağımızı ortaya koyuyor

Bakan Albayrak: Enflasyondaki kararlı duruş yüzde 8,5 hedefini yakalayacağımızı ortaya koyuyor

Solar İstanbul 2020 için geri sayım başladı

Binek otomobil ihracatı 'tam gaz' devam ediyor

Kovid-19'a karşı ekonomik tedbirler devrede

Kovid-19'a karşı ekonomik tedbirler devrede
Küresel ekonomide 'ikiz şok' endişesi

Küresel ekonomide 'ikiz şok' endişesi
Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa haftaya düşüşle başladı