Euro
9.33
Dolar
7.94
BIST 100
1,181.37
Altın
1,900.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Terter kentinde sivillere yönelik saldırıları takip eden Azerbaycan TV (Az Tv) ekibini hedef aldı
logo
Ekonomi

Bakan Albayrak: Ekonominin her alanında yeni bir döneme girildi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, dış ticaret rakamlarını değerlendirdiği paylaşımında, "YEP hedefleri kapsamında ihracatta, sanayide, üretimde ve ekonominin her alanında yeni bir döneme girildi." ifadelerini kullandı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 14.10.2020
Bakan Albayrak: Ekonominin her alanında yeni bir döneme girildi

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedefleri kapsamında ihracatta, sanayide, üretimde ve ekonominin her alanında yeni bir döneme girildiğini belirterek, "Ekim ayında 13 günde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 92,1'e çıkarken altın hariç bu rakam yüzde 101,8. Güçlü bir ekonomi için bu oranları daha da yukarı taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 1-13 Ekim dönemindeki dış ticaret rakamlarını değerlendirdi.

YEP hedeflerine dikkati çeken Albayrak, "YEP hedefleri kapsamında ihracatta, sanayide, üretimde ve ekonominin her alanında yeni bir döneme girildi. Ekim ayında 13 günde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 92,1'e çıkarken altın hariç bu rakam yüzde 101,8. Güçlü bir ekonomi için bu oranları daha da yukarı taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Albayrak, mesajında yer verdiği infografikte de söz konusu dönemde yapılan ihracat ve ithalat rakamlarını paylaştı.

Buna göre, Türkiye 1-13 Ekim'de 6 milyar 909 milyon dolarlık ihracat, 7 milyar 501 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde altın hariç ihracat tutarı 6 milyar 720 milyon doları, ithalat ise 6 milyar 600 milyon doları buldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Avrupa ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış sürüyor
İsviçre’de Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış sürüyor
İran'da son 24 saatte 279 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil
Pandemi sürecinde çocuklarda 'aşırı korku' öğrenmeye engel oluyor

Benzer haberler

Bakan Albayrak: Ekonominin her alanında yeni bir döneme girildi

Bakan Albayrak: Ekonominin her alanında yeni bir döneme girildi

Brexit sonrası İngiltere ile ticarette yeni dönem

Kırsal alanda refah, katma değerli tarımsal ürünlerle yükselecek

Cari işlemler dengesi YEP hedefleriyle iyileşecek

Cari işlemler dengesi YEP hedefleriyle iyileşecek

Kamuda 'filo' projesiyle yılda 550 milyon lira tasarruf sağlanacak

Kamuda 'filo' projesiyle yılda 550 milyon lira tasarruf sağlanacak
'Güvenli turizm' kalıcı hale gelecek

'Güvenli turizm' kalıcı hale gelecek