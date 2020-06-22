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Ekonomi

Bakan Albayrak: Bu yılı beklentilerin üstünde bir noktada kapatacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, tüketici güven endeksinde haziran ayında yaşanan artışın, toparlanmanın seyrinin pozitif yönde olduğunu gösterdiğini bildirdi.

Merve Özlem Çakır   | 22.06.2020
Bakan Albayrak: Bu yılı beklentilerin üstünde bir noktada kapatacağız

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ve aylık bazda yüzde 5,2 artan haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksini değerlendirdi.

Normalleşme sürecinde Türkiye ekonomisinin dünya ekonomilerine oranla daha hızlı toparlandığına dikkati çeken Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Haziran ayında tüketici güven endeksinde yaşanan artış, toparlanmanın seyrinin pozitif yönde olduğunu gösteriyor. İnşallah bu yılı beklentilerin üstünde bir noktada kapatacağız."

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