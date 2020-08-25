Euro
8.75
Dolar
7.40
BIST 100
1,103.49
Altın
1,926.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ankara'da "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinin Türkiye sonuçlarının paylaşıldığı toplantıya katılıyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun’da açıklamalarda bulunuyor
logo
Ekonomi

Bakan Albayrak: Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sektörel güven endeksleri ve kapasite kullanım oranındaki artışa ilişkin, "Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz. Kimse bileğimizi bükemez." ifadesini kullandı.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 25.08.2020
Bakan Albayrak: Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, ağustos ayına ilişkin sektörel güven endeksleri ile kapasite kullanım oranına ilişkin değerlendirmede bulundu. Albayrak, şunları kaydetti:

"Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz. Kimse bileğimizi bükemez. Ağustosta reel sektör güven endeksi 106,2, hizmet sektörü güven endeksi 70,5, perakende ticaret sektörü güven endeksi 94,9 oldu. Kapasite kullanım ise yüzde 73'e yükseldi."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19 aktif vaka ve ağır hasta sayısı artıyor
DSÖ, Kovid-19'da plazma tedavisi konusunda ihtiyatlı davranılması çağrısında bulundu
'Herhalde ölüyorum dedim'
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 200 bine yaklaştı
Göztepe’de bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Bakan Albayrak: Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz

Bakan Albayrak: Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz

Kapasite kullanım oranı ağustosta arttı

Bakan Albayrak: Bize güvenen, yanımızda olan, arayan, mesaj atan herkese teşekkür ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan 'müjde' paylaşımları

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan 'müjde' paylaşımları
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Türkiye için bir eksen değişikliği olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Türkiye için bir eksen değişikliği olacak
Bakan Albayrak: Türkiye, hane halkı borçluluğunda dünya ortalamasının çok altında

Bakan Albayrak: Türkiye, hane halkı borçluluğunda dünya ortalamasının çok altında