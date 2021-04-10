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Ekonomi

Bağdat'ta, Türkiye'nin de katılımıyla savunma ve güvenlik fuarı düzenlendi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı'na aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 13 ülkeden 58 şirket katıldı.

Haydar Karaalp   | 10.04.2021
Bağdat'ta, Türkiye'nin de katılımıyla savunma ve güvenlik fuarı düzenlendi

Baghdad

Uluslararası Bağdat Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız da katılarak, fuar alanını gezdi.

AA muhabirine konuşan Büyükelçi Yıldız, Türkiye'nin söz konusu fuarda uzun aradan sonra temsil edildiğini belirterek, "Türk ürünlerinin Irak'ta iyi bir namı ve şöhreti var. Bunu, savunma alanında da göstermek istiyoruz. Irak Savunma Bakanı da Makina Kimya Endüstrisi'nin sergisini ziyaret ederek büyük ilgi gösterdi." dedi.

Savunma Sanayi Başkanlığından bir heyetin de Bağdat'ta bulunduğunu ve ayrıca temaslarının olacağı bilgisini veren Yıldız, Türkiye'nin Irak'ta çeşitlendirdiği ilişki alanlarına savunma sanayisini de katacağını söyledi.

Makina Kimya Endüstrisi İhracat ve İş Geliştirme Şubesi Müdürü Ali Hakan Şafak da fuara ilk defa katıldıklarını anlatarak, Irak Savunma Bakanı'nın fuarda endüstriye ait silahlara yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Şafak, Irak'ta savunma sanayi alanında potansiyelin olduğunu kaydederek, bu alanda iş birliğinin artırılarak devam edeceğini dile getirdi.

Bağdat'taki fuar, 3 gün sürecek.

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