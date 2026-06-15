Babalar Günü alışverişi, okulların kapanması ve yaz hazırlıklarıyla haziran ayında e-ticaret hacminin 450 milyar lira seviyesine ulaşması öngörülüyor.

Babalar Günü ve yaz hazırlıklarıyla e-ticarette 450 milyar liralık hacim bekleniyor Babalar Günü alışverişi, okulların kapanması ve yaz hazırlıklarıyla haziran ayında e-ticaret hacminin 450 milyar lira seviyesine ulaşması öngörülüyor.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, AA muhabirine, Babalar Günü'nün, e-ticaret sektöründe yılın en yüksek işlem hacmine ulaşılan dönemlerinden biri olarak öne çıktığını belirterek, "Özellikle kutlama öncesindeki son iki haftada sipariş adetlerinde ve satış hacminde belirgin bir ivme gözlemliyoruz." dedi.

Bu dönemde spor ve outdoor kategorisinde yüzde 70'e, elektronik kategorisinde ise yüzde 40'a varan satış artışları yaşandığını aktaran Çevikoğlu, "Giyim, aksesuar, kişisel bakım ve otomotiv aksesuarları da bu hareketliliği destekleyen başlıca kategoriler arasında yer alıyor. Dijital alışveriş alışkanlıklarının güçlenmesi ve kampanyaların etkisiyle birlikte Babalar Günü döneminde hem sipariş adetlerinde hem de toplam satış hacminde geçen yılın üzerinde bir performans bekliyoruz." diye konuştu.

Çevikoğlu, Babalar Günü alışverişlerinde teknoloji ve yaşam tarzı odaklı ürünlerin öne çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Akıllı saatler, kulaklıklar, oyun konsolları, fotoğraf makineleri, cep telefonu aksesuarları, kişisel bakım ürünleri, parfüm, cüzdan ve giyim ürünleri en çok tercih edilen hediye seçenekleri arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra kahve ekipmanları, otomotiv aksesuarları ve kişiselleştirilmiş hediyeler de öne çıkan ürün grupları arasında bulunuyor. Tüketicilerin hem işlevsel hem de duygusal manevi değer taşıyan ürünlere yöneldiğini görüyoruz."

Bu dönemde tüketicilerin daha yüksek değerli ürünlere yönelmesi nedeniyle sepet ortalamalarında genel ortalamanın üzerinde bir artış yaşandığına değinen Çevikoğlu, elektronik ürünler, saat, kişisel bakım ve giyim kategorilerinin sepet tutarlarını yukarı taşıyan başlıca ürün grupları arasında yer aldığını söyledi.

"Ödeme işlemlerinde SSL sertifikasına sahip siteler tercih edilmeli"

Hakan Çevikoğlu, haziran ayı genelinde Babalar Günü'nün oluşturduğu hediye alışverişi hareketliliğine okulların kapanması, yaz sezonunun başlaması ve tatil hazırlıkları da eklenince e-ticarette çok yönlü bir talep artışı yaşandığını dile getirdi.

Çevikoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin e-ticaretteki güçlü büyüme ivmesi ve dönemsel dinamikler dikkate alındığında haziran ayında toplam e-ticaret hacminin yaklaşık 450 milyar lira seviyelerine ulaşmasını öngörüyoruz. Bu süreçte hem sipariş adetlerinde hem de tüketicilerin daha yüksek değerli ürünlere yönelmesinin etkisiyle sepet ortalamalarında artış bekliyoruz."

Online alışveriş yapacak tüketicilerin öncelikle alışveriş yapacakları platformun güvenilirliğini kontrol etmeleri gerektiğini aktaran Çevikoğlu, "Güven Damgası" bulunan e-ticaret sitelerinin tercih edilmesinin, satıcı puanları ve kullanıcı değerlendirmelerinin incelenmesinin güvenli alışveriş açısından önem taşıdığına dikkati çekti.

Çevikoğlu, kampanya dönemlerinde sahte internet siteleri ve yanıltıcı indirimlere karşı dikkatli olunması, site adreslerinin kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ödeme işlemlerinde SSL sertifikasına sahip sitelerin tercih edilmesi ve mümkünse 3D Secure doğrulaması kullanılan ödeme yöntemlerinin kullanılması güvenliği artıracaktır. Özellikle Babalar Günü gibi teslimat yoğunluğunun yaşandığı dönemlerde siparişlerin son güne bırakılmaması, ürün açıklamalarının dikkatle incelenmesi ve teslimat sürelerinin önceden kontrol edilmesi tüketicilerin olası mağduriyetler yaşamaması açısından önem taşıyor."