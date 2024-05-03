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Ekonomi

Azerbaycan'da ulaşımdaki engeller "Türk malı" projeyle aşılacak

Engelli ve yaşlıları sesli komutlarla belediyelerin toplu taşıma araçlarına yönlendiren ve sunulan hizmetlerden sorunsuz yararlanmalarını sağlayan "Türk malı" uygulama, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de de hizmet vermeye hazırlanıyor.

Arife Yıldız Ünal  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
Azerbaycan'da ulaşımdaki engeller "Türk malı" projeyle aşılacak

Ankara

Teknar Teknoloji Satış ve Pazarlama Direktörü Adem Yılmaz, AA muhabirine, Türkiye'nin ardından Azerbaycan'da da kullanılması için son detayların değerlendirildiği projeye ilişkin bilgi verdi.

İstanbul'da bir engellinin iki yıl önce toplu taşıma aracına alınmamasından çok etkilenerek çözüm arayışına girdiklerini belirten Yılmaz, "Engelsiz Mobil Uygulama Projesi"ni geliştirdiklerini söyledi.

Yılmaz, projeyle benzer sıkıntı yaşayanlara çözüm bulmayı amaçladıklarını, uygulamanın zamanla Türkiye'de birçok belediyede kullanılmaya başlandığını bildirdi.

Uygulamanın yurt dışından gelenlerin de dikkatini çektiğini dile getiren Yılmaz, "Projemiz, Azerbaycan'ın Bakü Belediyesi yetkilileri tarafından da çok beğenildi. Bu sistemin orada da kurulması için son hazırlıkları yapıyoruz. Yakın zamanda sistemi Bakü'de kurmak için çalışmalara başlayacağız." dedi.

Toplu taşımadaki engelleri kaldırıyor

Yılmaz, ulaşımdaki engelleri kaldıran uygulamayı şöyle anlattı:

"Geliştirdiğimiz uygulama, belediyelerden alınan engelli ve yaşlı kartlarına entegre ediliyor. Aynı şekilde toplu taşıma amaçlarına da yükleniyor. Bu sayede engelli ve yaşlılar, telefonlarına yükledikleri uygulamayı sesli komutla kullanabiliyor. Cihaza bulundukları ve gitmek istedikleri yeri söylüyorlar. Uygulama da toplu taşıma aracının o durağa ne kadar sürede geleceğini onlara söylüyor. Aynı bilgi, toplu taşıma aracının dijital ekranına da yansıyor.

Böylece aracı kullanan görevli, gittiği durakta engelli veya yaşlı olduğunu bilerek hareket ediyor. Uygulama sayesinde engelli veya yaşlılara bakan kişiler de onların konumlarına ilişkin bilgi alabiliyor."

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