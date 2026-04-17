Azerbaycan Turizm Bürosu, Türkiye’de 4 ilde 500 turizmci ile bir araya geldi Azerbaycan Turizm Bürosu, ülkenin turizm destinasyonlarını tanıtmak amacıyla İzmir’den başlattığı turizmcilerle buluşma serisinin son durağını İstanbul’da gerçekleştirdi.

Azerbaycan Turizm Bürosu, 13 Nisan’da İzmir’den başlattığı tanıtım turunu Ankara ve Mersin’in ardından İstanbul’da sürdürdü. İstanbul ayağında 250 turizm acentesiyle bir araya gelen ve ikili görüşmeler gerçekleştiren Azerbaycanlı yetkililer, toplamda ise 4 ilde 500 turizmciyle buluştu.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Azerbaycan Turizm Bürosu Türkiye Temsilcilik Ofisi Direktörü Gunel Mammadova, Azerbaycan’da turizm sezonunun 4 mevsim açık olduğunu, kış ve yaz turizminde de destinasyonların hareketli olduğunu ifade etti.

Mammadova, Türkiye’nin Azerbaycan’a 2,5-3 saatlik mesafede olduğunu dile getirerek, “Azerbaycan, yakın uçuş mesafesinin yanında hem kimlik ile seyahat edebileceğiniz hem de dilini rahatça anlayabileceğiniz bir ülke.” diye konuştu.

Özellikle kış turizminde Şahdağ’ın aktif olarak kullanılan önemli merkezlerden biri olduğunu belirten Mammadova, bu destinasyonun Türkiye’deki Uludağ’a benzer imkanlara sahip olduğunu, bunun yanında Tufan Dağı’nın da farklı bir turizm destinasyonu olarak öne çıktığını kaydetti.

Mammadova, yılın son günlerinden ocak ayı sonuna kadar yılbaşı kutlamalarının hem şehir merkezlerinde hem de turizm destinasyonlarında alternatif bir deneyim sunduğunu dile getirdi.

Yaz turizmi açısından Azerbaycan’ın Hazar Denizi kıyısında yer aldığını hatırlatan Mammadova, “Çok güzel otellerimiz ve sahillerimiz mevcut. Yaz aylarında festivallerimiz oluyor. Bütün kardeşlerimizi ülkemize bekliyoruz.” dedi.

Mammadova, geçen yıl 455 bin Türk turistin Azerbaycan’ı ziyaret ettiğini, iki ülke arasındaki turizm hareketliliğinin ilerleyen yıllarda daha da artmasını beklediklerini söyledi.