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Ekonomi

Ayçiçeği tohumundan 30 Haziran'dan sonra da gümrük vergisi alınmayacak

Ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük vergisi alınmama uygulaması 30 Haziran'dan sonra da devam edecek, ham ayçiçeği yağında ise gümrük vergisi oranı 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 10 olarak uygulanacak.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 13.06.2021
Ayçiçeği tohumundan 30 Haziran'dan sonra da gümrük vergisi alınmayacak Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

Ankara

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bitkisel yağların fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçilebilmesi ve iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulabilmesi amacıyla 1 Temmuz'dan itibaren ayçiçeği tohumunda gümrük vergisi oranı yüzde sıfır olarak uygulanmaya devam edilecek.

Ham ayçiçeği yağı için gümrük vergisi ise yüzde 10 olarak belirlendi.

Her iki ürün için 30 Haziran'a kadar gümrük vergisi alınmaması yönünde daha önce düzenleme yapılmıştı.

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