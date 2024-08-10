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Ekonomi

Ayakkabı sektöründen 6 ayda yaklaşık 590 milyon dolarlık ihracat

Türkiye'nin ayakkabı ihracatı, bu yılın ilk 6 ayında 588,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Seda Tolmaç  | 10.08.2024 - Güncelleme : 10.08.2024
Ayakkabı sektöründen 6 ayda yaklaşık 590 milyon dolarlık ihracat

Ankara

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, ayakkabı sektörünü de içine alan küresel deri ve deri mamulleri üretim endüstrisinin yıllık ortalama yüzde 6,2 büyümesi, sektörün 2027 yılında 490,2 milyar dolar büyüklüğünü aşması bekleniyor.

Küresel ayakkabı pazarının büyüklüğünün ise, 2022 yılı itibarıyla, 424 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

2030 hedefi 6,8 milyar dolarlık dış ticaret hacmi

Dünyanın 6. büyük üreticisi konumunda yer alan Türk ayakkabı sektörü, 2030 yılında 6,8 milyar dolarlık ticaret hacmini hedefliyor.

Bu yılın ilk 6 ayında Türkiye'nin ayakkabı ihracatı 588,7 milyon dolar olurken, ithalat 760,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde sektörün dış ticaret hacmi 1,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Söz konusu dönemde en fazla ihracat 76,8 milyon dolarla Suudi Arabistan'a yapıldı. Bu ülkeyi sırasıyla 48,3 milyon dolarla Irak, 39,2 milyon dolarla Almanya, 26,3 milyon dolarla Rusya ve 23,6 milyon dolarla İtalya izledi.

Geçen yıl 1,2 milyar dolarlık ayakkabı ihraç edildi

Türkiye, geçen yıl 1,2 milyar dolarlık ayakkabı ihracatı gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde sektörün dış ticaret hacmi 2,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Anılan dönemde en fazla dış satım 139,1 milyon dolarla Rusya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 92,1 milyon dolarla Almanya, 74 milyon dolarla Irak, 46,8 milyon dolarla İtalya ve 40,5 milyon dolarla Birleşik Krallık takip etti.

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