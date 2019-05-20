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Ekonomi

Ayakkabı firmalarından Trump'a 'Çin'e gümrük vergisini artırmama' çağrısı

ABD'de 170'den fazla ayakkabı firması, ABD Başkanı Trump'a ayakkabı sektöründe Çin'e uygulanan gümrük vergilerini artırmama çağrısı yaptı.

Dildar Baykan   | 20.05.2019
Ayakkabı firmalarından Trump'a 'Çin'e gümrük vergisini artırmama' çağrısı

New York

ABD'de 170'den fazla ayakkabı firması, ABD Başkanı Donald Trump'a ayakkabı sektöründe Çin'e uygulanan gümrük vergilerini artırmama çağrısı yaptı.

Aralarında Nike ve Adidas gibi büyük ayakkabı üreticilerinin de bulunduğu 170'den fazla şirket, Çin'e uygulanacak ek gümrük vergileri konusunda ABD Başkanı Trump'a hitaben bir mektup kaleme aldı.

Mektupta, Trump'a söz konusu vergiyi uygulamama çağrısı yapılarak, "Ayakkabı sektöründe Çin'e uygulanan vergisinin yüzde 25'e çıkarılması, müşterilerimiz, şirketlerimiz ve Amerikan ekonomisi için yok edici olacaktır." uyarısında bulunuldu.

Çin ve ABD arasında gümrük vergisi gerilimi

Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı'nın Washington'da katıldığı ticaret müzakerelerinden eli boş dönmesinin akabinde ABD Başkanı Donald Trump, ticaret müzakerelerinin başarısız geçmesini gerekçe göstererek, 8 Mayıs'ta 200 milyar dolar değerinde Çin menşeli ürüne uygulanan gümrük tarifesini yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkardığını açıklamıştı.

Pekin yönetimi, Trump'ın açıklamalarını vergi hamlesine misilleme olarak hafta başında ABD'den ithal edilen 60 milyar dolar tutarında 5 binden fazla kalem ürüne yüzde 5 ila yüzde 25 düzeyinde gümrük vergisi getirildiğini bildirmiş, vergilerin 1 Haziran'dan itibaren yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Çin, mart ayında yaptığı meclis toplantılarında bu yılki ekonomik büyüme hedefinin yüzde 6,-6,5 civarında olacağını duyurmuştu. Pekin yönetimi bu adımla ekonomik büyüme hedefini son 30 yılın en düşük seviyesine çekmişti.


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