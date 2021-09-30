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Ekonomi

Avrupa'daki hava yolu şirketleri para iadelerini hızlandıracak

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük hava yolu firmaları, iptal edilen seferlerin yolcularına 7 gün içinde para iadesi gerçekleştirecek.

Ata Ufuk Şeker   | 30.09.2021
Avrupa'daki hava yolu şirketleri para iadelerini hızlandıracak

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ulusal tüketici koruma dernekleri, 16 büyük hava yolu firması ve AB yetkilileri arasında tüketici haklarına ilişkin yapılan görüşmelerin tamamlandığını açıkladı.

Buna göre, hava yolu şirketleri, uçuş iptalleri durumunda yolculara daha iyi bilgi verecek.

Yolculara, uçuş iptallerindeki haklarına ilişkin daha açık bilgilendirmede bulunulacak.

Sefer iptallerinde yolculara para iadesi, AB kurallarıyla uyumlu biçimde 7 gün içinde yapılacak.

Firmalar, internet sitelerinde uçuş iptallerinde yolcunun sahip olduğu iade ve farklı sefer tercihi gibi çeşitli seçeneklere eşit biçimde yer verecek.

Uçuş kuponları sadece yolcu bunu talep ederse sağlanacak.

Söz konusu taahhütlerde Aegean Airlines, Air France, Alitalia, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Easyjet, Eurowings, Iberia, KLM, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, TAP, Vueling ve Wizz Air bulundu.

AB ülkelerindeki hava yolu firmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasıyla iptal edilen uçuşların ücret iadesine ilişkin kuralları uygulamamaya başlamıştı. Bu durum, çok sayıda yolcuyu mağdur etmişti.

Tüketiciler, iptal edilen uçuşların ücret iadesini talep etmelerine rağmen şirketler onlara sadece hediye çeki veya kupon vermişti.

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