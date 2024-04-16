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Ekonomi

Avrupa'da gaz fiyatları Orta Doğu'daki gerilimin etkisiyle yüzde 7,5 arttı

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Orta Doğu'da artan gerilimin etkisiyle gün içinde yüzde 7,5 yükseldi.

Nuran Erkul Kaya  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
Avrupa'da gaz fiyatları Orta Doğu'daki gerilimin etkisiyle yüzde 7,5 arttı

Londra

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, mayıs vadeli kontratlarda megavatsaat başına gaz fiyatı dün 31,14 avrodan kapandı.

İsrail-İran arasındaki gerilime bağlı olarak arz tedarikinde aksama yaşanabileceğine yönelik endişeler nedeniyle megavatsaat başına gaz fiyatı, dünkü kapanışa göre yüzde 7,5 artarak 33,5 avroya yükseldi.

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında Rusya'dan Avrupa'ya boru hattıyla gaz akışının neredeyse tamamen kesilmesi sonrasında kıta, küresel piyasalardaki gelişmeler karşısında daha kırılgan hale geldi. Kış sezonu bitmiş olmasına rağmen, küresel piyasalardaki gelişmeler arza ilişkin endişeleri körüklüyor ve bu da fiyatlara artış olarak yansıyor.

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