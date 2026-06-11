Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Başkan Yardımcısı Robert de Groot, banka ile Türkiye arasındaki olası işbirliği alanlarına ilişkin, "Demir yolu altyapısı, ileride katkı sağlayabileceğimiz alanlardan biri olabilir." dedi.

Avrupa Yatırım Bankası, Türkiye'nin demir yolu hamlesine katkı vermeyi değerlendiriyor Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Başkan Yardımcısı Robert de Groot, banka ile Türkiye arasındaki olası işbirliği alanlarına ilişkin, "Demir yolu altyapısı, ileride katkı sağlayabileceğimiz alanlardan biri olabilir." dedi.

Bankanın Türkiye ile ilişkileri ve AB genelindeki faaliyetlerine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan AYB Başkan Yardımcısı de Groot, ilk olarak AYB'nin Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) ve Türk Eximbank ile imzaladığı finansman anlaşmalarını değerlendirdi.

Anlaşmaların odağındaki yeşil enerji ve enerji verimliliği konularının önemine işaret eden de Groot, "Enerji verimliliği, bugün jeopolitik gelişmeler nedeniyle belirli ölçüde bağımlı olduğumuz enerjiye olan ihtiyacın daha az tüketimle azaltılması anlamına geliyor. Şirketler enerji tüketimlerini düşürmenin ve yenilenebilir enerji kullanımını en üst düzeye çıkarmanın yollarını arıyor. Bu nedenle, ister Türkiye'de ister Avrupa'nın başka bir yerinde olsun, konuştuğunuz hemen her iş insanının gündeminde enerji verimliliği önemli bir yer tutuyor." şeklinde konuştu.

De Groot, deprem bölgesine yönelik olarak 2023'te sağladıkları kredinin sahadaki yansımalarına ve bu kapsamda gelinen noktaya da değinerek, Hatay ziyaretindeki gözlemlerinden bahsetti.

İl genelinde içme suyu hizmetinin yeniden sağlanması için yürütülen çalışmalardan ve altyapının yeniden inşasında ulaşılan yüksek teknik standartlardan etkilendiğini ifade eden de Groot, "Gelecekte meydana gelebilecek depremlere de dayanabilecek bir sistem kurmaya çalışıyorlar. 'Yeniden Daha İyisini İnşa Et' (Build Back Better) anlayışıyla hareket ediyorlar." dedi.

De Groot, şöyle devam etti:

"İnsanlar çok büyük acılar yaşadı, yaşamaya devam ediyor. Bu durum beni derinden etkiledi. Bununla birlikte Antakya ve Hatay'ı yeniden inşa etme konusundaki kararlılıkları da beni etkiledi. Bir şehrin yeniden inşası kolay değil, mutlaka çeşitli zorluklar yaşanıyor. Ancak, AYB'nin sorumluluk üstlendiği, insanların yeniden içme suyuna kavuşmasını amaçlayan çalışmalarda gelinen noktayı görmekten memnuniyet duydum."

Hatay, Ankara ve İstanbul'a gerçekleştirdikleri ziyaretleri AYB ile Türkiye arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olarak gördüğünü dile getiren de Groot, bu kapsamda güçlü bir proje havuzunun kısa sürede oluşturulmasını umduklarını ifade etti.

De Groot, İstanbul'daki temsilciliklerinin AYB'nin finansman sağlayabileceği yeni projelerin belirlenmesi için çalışacağını kaydederek, gelecekteki işbirliği alanlarına ilişkin, "Türkiye'nin demir yolu altyapısını genişletme ve modernize etme yönünde büyük planları olduğunu biliyorum. AB içinde de aynı alanda çalışmalar yürütüyoruz. Bu konuda önemli bir uzmanlığa sahibiz. Dolayısıyla demir yolu altyapısı, ileride katkı sağlayabileceğimiz alanlardan biri olabilir." diye konuştu.

"AB'ye sağladığımız finansmanın önemli bölümü savunma altyapısına yönelik"

De Groot, Türkiye'deki faaliyetlerin yanı sıra AYB'nin AB genelindeki çalışmalarına değinerek, AB ülkelerinin özellikle savunma alanındaki yatırımları artırma ihtiyacına ve NATO ülkelerinin savunma harcamalarını yükseltmeye yönelik taahhütlerine dikkati çekti.

AB liderlerinin AYB'den savunma alanında finansman desteği sağlamasını talep ettiğini anlatan de Groot, "Biz de bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. AB'ye sağladığımız finansmanın önemli bir bölümü, uzun yıllardır yeterince yatırım yapılmayan altyapıya yönelik. Kendimizi savunabilmek için bu altyapıyı güçlendirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

De Groot, "Yeni teknolojilere yönelik AR-GE çalışmalarına yatırım yapıyoruz. Avrupa'daki savunma sanayisi üretim kapasitesinin artırılmasını destekliyoruz. Ayrıca büyük Avrupa savunma şirketlerinin tedarik zincirinde yer alan KOBİ'lere destek vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Banka Türkiye'ye de kaynak sağlıyor

Avrupa Birliği'nin (AB) bankası olarak faaliyet gösteren AYB, dünyanın en büyük çok taraflı kalkınma bankalarından biri olarak 1958'den bu yana 160'tan fazla ülkede binlerce projeye kredi ve teknik destek sunuyor.

Türkiye'deki faaliyetlerine ise 1965'te başlayan banka, bugüne kadar ülkede ulaştırma, kentsel altyapı, iklim eylemi, enerji, tarım ve özel sektörün gelişimi başta olmak üzere çeşitli alanlarda 263 projeye toplam 30,86 milyar avro finansman sağlamış bulunuyor.

Banka ile Türkiye arasındaki öne çıkan anlaşmalar arasında Türkiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki su ve atık su altyapısının onarılmasına yönelik imzalanan 400 milyon avroluk kredi sözleşmesi yer alıyor.

Bununla birlikte bankanın kaynaklarından sağlanmak üzere 200 milyon avro tutarında iki ayrı finansman anlaşması ise dün imzalandı. Böylece, TKYB aracılığıyla sürdürülebilir sanayi yatırımlarına 100 milyon avro, Türk Eximbank aracılığıyla da Türk ihracatçıların yeşil finansman projelerine 100 milyon avro kaynak sağlanacak.