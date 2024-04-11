Dolar
32.28
Euro
34.66
Altın
2,337.86
ETH/USDT
3,545.30
BTC/USDT
70,377.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak’ta Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası’nda incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ı telefonla arayarak, çalışanlara hitap etti
logo
Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

Ata Ufuk Şeker  | 11.04.2024 - Güncelleme : 11.04.2024
Avrupa Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Brüksel

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eyüpsultan'da çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne neden olan sürücüye ceza
Kars ve Ardahan'da sürücüler şeker ikram edilerek uyarıldı
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Yeni turistik trenler ilk seferlerine çıkmaya hazırlanıyor
Edirne'deki sınır kapılarında bayram nedeniyle akıcı yoğunluk oluştu

Benzer haberler

Avrupa Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Avrupa Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

ECB için faiz indiriminde odak noktası ücret gelişmeleri olacak

Kovid-19 sonrası enflasyonu öngöremeyen büyük merkez bankaları 2023'ü büyük zararlarla kapattı

Kripto para piyasası ilk çeyrekte güçlü performans sergiledi

Kripto para piyasası ilk çeyrekte güçlü performans sergiledi
Küresel piyasalarda gözler ABD'de enflasyon verilerine çevrildi

Küresel piyasalarda gözler ABD'de enflasyon verilerine çevrildi
ABD'de güçlü istihdam verileri faiz indiriminin zamanlamasına dair belirsizliği artırdı

ABD'de güçlü istihdam verileri faiz indiriminin zamanlamasına dair belirsizliği artırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet