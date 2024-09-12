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Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası mevduat faiz oranını 25 baz puan indirdi

Bahattin Gönültaş  | 12.09.2024 - Güncelleme : 12.09.2024
Avrupa Merkez Bankası mevduat faiz oranını 25 baz puan indirdi

Berlin

Avrupa Merkez Bankası (ECB), mevduat faiz oranını 25 baz puan, ana refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini 60'ar baz puan indirdi.

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