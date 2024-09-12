Avrupa Merkez Bankası mevduat faiz oranını 25 baz puan indirdi
Berlin
Avrupa Merkez Bankası (ECB), mevduat faiz oranını 25 baz puan, ana refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini 60'ar baz puan indirdi.
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