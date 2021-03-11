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Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda (PEPP) değişikliğe gitmedi.

Bahattin Gönültaş   | 11.03.2021
Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu

Berlin

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