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Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarında değişikliğe gitmedi

Avrupa Merkez Bankası, beklentiler doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

Bahattin Gönültaş   | 09.06.2022
Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarında değişikliğe gitmedi

Berlin

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