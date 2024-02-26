Dolar
31.12
Euro
33.75
Altın
2,029.61
ETH/USDT
3,174.60
BTC/USDT
54,374.00
BIST 100
9,334.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Trendyol Süper Lig'in 27. Haftasındaki Galatasaray karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası, enflasyonun düşmesini bekliyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonda düşüş sürecinin devam etmesini beklediklerini söyledi.

Ata Ufuk Şeker  | 26.02.2024 - Güncelleme : 26.02.2024
Avrupa Merkez Bankası, enflasyonun düşmesini bekliyor

Brüksel

Lagarde, Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda ECB Yıllık Raporu konusunda konuştu.

Avro Bölgesi'nin Kovid-19 salgını sonrası toparlanmanın ardından enflasyonu çok yükseklere çıkaran bir dizi şok nedeniyle ciddi olumsuzluklarla karşı karşıya kaldığını anımsatan Lagarde, Ekim 2022'de yüzde 10,6 ile zirve yapan enflasyonun son dönemde enerji şoklarının ve arz yönlü çeşitli aksaklıkların hafiflemesi ile kararlı politika adımları sayesinde önemli ölçüde gerilediğini ifade etti.

Lagarde, Avro Bölgesi'nde ekonomik faaliyetin 2023'te zayıf seyrettiğini, büyümenin son çeyrekte durgunlaştığını hatırlattı.

Küresel ticaretteki zayıflama ve rekabet gücündeki kayıplar nedeniyle Avro Bölgesi ihracatına yönelik talebin azaldığına işaret eden Lagarde, sıkı finansman koşullarının büyüme üzerinde baskı oluşturduğunu vurguladı.

Lagarde, bazı ileriye dönük göstergelerin bu yılın sonlarında bir toparlanmaya işaret ettiğini söyledi.

Enflasyonun ocakta hafif bir düşüşle yüzde 2,8'e gerilediğini anımsatan Lagarde, "Ücret baskıları hala güçlü biçimde devam ediyor. Ücret artışlarının önümüzdeki çeyreklerde enflasyon dinamikleri üzerinde giderek daha önemli bir etken haline gelmesi bekleniyor." dedi.

"Geçmişteki yukarı yönlü şokların etkisinin azalması ve sıkı finansman koşullarının enflasyonu aşağı indirmeye yardımcı olması nedeniyle enflasyonun yavaşlamaya devam etmesini bekliyoruz." diyen Lagarde, ECB'nin son toplantısında temel politika faiz oranlarının değiştirilmediğini, mevcut faiz oranlarının yeterince uzun sürdürülmesi halinde enflasyonun yüzde 2 orta vadeli hedefe döneceğini ifade etti.

Lagarde, enflasyondaki düşüş sürecinin devam etmesini beklediğini, ECB Yönetim Konseyi'nin enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine ulaşmasından emin olmak istediğini, bu süreçte para politikasında veriye dayalı bir yaklaşım izlemeye devam edeceklerini vurguladı.

"Yüksek enerji fiyatları ve artan jeopolitik istikrarsızlık Avro Bölgesi'nin rekabet gücüne tehdit oluşturuyor." diyen Lagarde, öncelikle enerji bağımsızlığı konusunda ilerlemelerinin önemine işaret etti.

Avrupa'nın çevre ve iklim hedeflerini finanse etmek için yılda fazladan 620 milyar avroya, dijital dönüşüm için ise 125 milyar avroya ihtiyaç duyduğunu anımsatan Lagarde, bu yatırımlar için finansal sistemin işleyişindeki eksikliklerin giderilmesinin, ekonomik ve parasal birliğin derinleştirilmesinin önemine işaret etti.

Lagarde, Avrupa'nın sermaye piyasaları birliğini tamamlamasının yeşil ve dijital dönüşümün finansmanında kilit rol oynayacağını belirterek, "Sermaye piyasalarımız parçalanmış durumda bulunuyor. Bunun sonucunda sermaye piyasamız özellikle ABD'dekilerle karşılaştırıldığında derinlik ve likiditeden yoksun kalıyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden "kredi kartına taksit kaldırıldı" iddialarına yalanlama
Van'da kara yolunda çığın sürüklediği minibüsteki 1 kişi öldü
MSB Harita Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK diri fay hatlarını araştıracak
Avcılar’da 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı
Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler Ankara'da düzenlenen törende anıldı

Benzer haberler

Avrupa Merkez Bankası, enflasyonun düşmesini bekliyor

Avrupa Merkez Bankası, enflasyonun düşmesini bekliyor

AB, para transferlerini hızlandıracak

Çiftçiler, AB kurumları önünde protesto düzenledi

Rusya, Çin ile yuan cinsinden kredi sağlanmasını görüşüyor

Rusya, Çin ile yuan cinsinden kredi sağlanmasını görüşüyor
AP Milletvekili Satouri, AB'nin İsrail'i ekonomik gücünü kullanarak durdurabileceğini söyledi

AP Milletvekili Satouri, AB'nin İsrail'i ekonomik gücünü kullanarak durdurabileceğini söyledi
Karmod Avrupa pazarını büyütmeyi hedefliyor

Karmod Avrupa pazarını büyütmeyi hedefliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet