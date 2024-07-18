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Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu

Bahattin Gönültaş  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu

Berlin

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