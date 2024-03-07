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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İzmir’de “Aktepe Emrez Kentsel Dönüşüm Alanı”nda vatandaşlarla buluşma programında konuşuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep'te Şahinbey Kongre Merkezi'nde depremzedeler ve yetim aileler için yapılan 100 evin kura çekim töreninde konuşuyor.
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Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası, 3 temel politika faizini sabit tuttu

Bahattin Gönültaş  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
Avrupa Merkez Bankası, 3 temel politika faizini sabit tuttu

Berlin
Avrupa Merkez Bankası (ECB), bu yılın ikinci para politikası toplantısında, 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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