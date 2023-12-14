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Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası, 3 temel politika faizini sabit tuttu

Bahattin Gönültaş  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
Avrupa Merkez Bankası, 3 temel politika faizini sabit tuttu

Berlin
Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu    

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