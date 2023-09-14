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Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı

Ata Ufuk Şeker  | 14.09.2023 - Güncelleme : 14.09.2023
Avrupa Merkez Bankası 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı

Brüksel
Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı

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