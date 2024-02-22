Dolar
30.99
Euro
33.50
Altın
2,022.83
ETH/USDT
2,969.70
BTC/USDT
51,375.00
BIST 100
9,337.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sultangazi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda halka hitap ediyor.
logo
Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası 2004'ten beri ilk kez zarar etti

Avrupa Merkez Bankası (ECB) geçen yıl için, enflasyona karşı faiz artışları nedeniyle 2004'ten beri ilk kez zarar açıkladı.

Bahattin Gönültaş  | 22.02.2024 - Güncelleme : 22.02.2024
Avrupa Merkez Bankası 2004'ten beri ilk kez zarar etti

Berlin

ECB, 2023 yılına ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.

Banka geçen yılki faiz artışları nedeniyle 1,3 milyar avroluk zarar ederken ECB'nin yüksek faiz maliyetleri nedeniyle 2004'ten beri ilk kez zarar açıklaması dikkati çekti.

Finansal riskler için 6,6 milyar avro ayıran ECB'de, bu rakam öngörülenin üzerinde 7,9 milyar avro olarak gerçekleşirken ECB Konseyi, kalan 1,3 milyar avroluk kısmın, bilançoda "geçmiş zarar" olarak gelecekteki karlardan mahsup edilmesine karar verdi.

ECB yaklaşık 20 yıl kar elde ettikten sonra 2022'de kar açıklamamıştı.

Avrupa Merkez Bankası'nın açıklamasında, "önümüzdeki birkaç yıl içinde zarar etmenin muhtemel olduğu ancak daha sonra sürekli kar elde etmeye dönmenin öngörüldüğü" ifadesi yer aldı.

Daha yüksek faiz oranları ECB'nin net faiz giderini artırdı. 2022'de 900 milyon avro olan net faiz gideri, geçen yıl 7,2 milyar avroya yükseldi.

Bankanın bilançosunun toplam büyüklüğü geçen yıl bir önceki yıla göre 24 milyar avro azalarak 674 milyar avroya geriledi.

Bankanın, personel için harcadığı miktar ise 652 milyon avrodan 676 milyon avroya yükseldi.

ECB’nin görevi, fiyatları istikrarlı tutmak iken herhangi bir kar ya da zarar, yan ürün olarak görünüyor. Fakat bazı analistler, söz konusu zararın ECB üzerindeki siyasi baskıyı artırabileceğini ve bağımsızlığını tehdit edebileceği yönünde kanaate sahip.

ECB, en son 2004 yılında avronun hızla değer kazanması nedeniyle kur zararına bağlı olarak 1,63 milyar avro zarar açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: FAV Limanı'ndan başlayan çok önemli bir koridoru hayata geçireceğiz
Meksika'nın arama kurtarma köpeği "Proteo"nun adı Kayseri'de yaşatılacak
Fidan, tüm BM sisteminin reformuna ihtiyacı olduğunu söyledi
Bakan Göktaş: Biz 'Demokrasi yerelde başlar' anlayışını benimsiyor ve her kademede kadınların varlığını önemsiyoruz
Kars'ta kar etkili oldu

Benzer haberler

Avrupa Merkez Bankası 2004'ten beri ilk kez zarar etti

Avrupa Merkez Bankası 2004'ten beri ilk kez zarar etti

Yurt içinde gözler TCMB'nin para politikası kararlarına çevrildi

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Küresel piyasalar negatif seyrediyor
"Dört Büyükler" finansal performansıyla Avrupa'nın en kötü 10 takımı arasında

"Dört Büyükler" finansal performansıyla Avrupa'nın en kötü 10 takımı arasında
Küresel piyasalar yoğun bilanço haftasına temkinli başladı

Küresel piyasalar yoğun bilanço haftasına temkinli başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet