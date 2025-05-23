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Ekonomi

Avrupa Akreditasyon Birliği Genel Kurulu gerçekleştirildi

Avrupa Akreditasyon Birliğinin (EA) 57. Genel Kurulu, Türk Akreditasyon Kurumunun (TÜRKAK) ev sahipliğinde, 46 ülkeden 80'den fazla üst düzey temsilcinin katılımıyla İstanbul'da yapıldı.

Zeynep Duyar  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
Avrupa Akreditasyon Birliği Genel Kurulu gerçekleştirildi

Ankara

TÜRKAK'tan yapılan açıklamaya göre, iki gün süren genel kurulda "EA 2030 Strateji Çalıştayı" da düzenlenirken, dijital dönüşüm, yapay zeka kullanımıyla iletişim ağının güçlendirilmesi gibi stratejik konular masaya yatırıldı.

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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve TÜRKAK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kemal Bozay, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, EA gibi platformlar aracılığıyla köprüler kurmaya, diyaloğu teşvik etmeye ve en yüksek Avrupa standartlarıyla uyumlu olmaya devam ettiklerini belirtti.

Bozay, "Bu toplantıya ev sahipliği yaparak, Avrupa işbirliğinin gücüne ve akreditasyonun inovasyonu, ticareti ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemedeki vazgeçilmez rolüne olan inancımızı yeniden teyit ediyoruz." ifadesini kullandı.

TÜRKAK Genel Sekreteri Banu Müderrisoğlu da "Bazen ülkeler, insanlar veya kültürler birbirinden ayrı görünse de işbirliği, iletişim, güven ve ortak amaçlar aracılığıyla sonsuza dek güçlü köprüler inşa edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

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