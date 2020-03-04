Euro
6.77
Dolar
6.08
BIST 100
110,785.40
Altın
1,637.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Avro Bölgesi'nden yeni tip koronavirüs etkisine karşı 'hazırız' mesajı

Avro Bölgesi, yeni tip koronavirüsün yayılmasının yarattığı riskler karşısında ekonomik büyümenin desteklenmesi için, gerek duyulması halinde, mali tedbirleri içeren tüm politika araçlarının kullanılmasına hazır olduklarını bildirdi.

Gökhan Kurtaran   | 04.03.2020
Avro Bölgesi'nden yeni tip koronavirüs etkisine karşı 'hazırız' mesajı

Londra

Avro Grubu üyesi ülkelerin Maliye Bakanları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin ekonomik risklerin ele alındığı bir telekonferans toplantısı düzenledi.

Toplantının sonuç bildirgesinde, Avro Grubunun Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve AB dönem başkanlığını yürüten Hırvatistan’ın virüs nedeniyle bölgede yaşanan finansal gelişmeleri ve ekonomik etkileri yakından takip ettiği belirtildi.

Üye ülkelerin gerekli önlemleri almasından, AB Komisyonunun üye ülkelerin ihtiyaçlarının saptanması ve bu ihtiyaçlara cevap verilmesi konusundaki attığı adımlardan memnuniyet duyulduğu ifade edilen bildirgede, şunlar kaydedildi:

“Yeni tip koronavirüsün, tedarik zincirinde aksaklıklara yol açmak dahil olmak üzere, büyüme üzerindeki dikkate değer potansiyel etkisini değerlendirerek, (sorunun çözümüne yönelik) cevaplarımızın koordineli bir şekilde verilmesi konusunda kararlıyız.

Güçlü ve sürdürülebilir bir büyümenin sağlanması ve aşağı yönlü risklerin daha fazla artmasının engellenmesi için gerekli bütün politika araçlarını kullanmaya hazırız. Büyümeyi desteklemek için uygun olduğu yerlerde, koordineli bir şekilde, mali önlemler de dahil olmak üzere, daha fazla politika eyleminin uygulanmasına hazırız.”

Bildirgede, bir sonraki Avro Grubu toplantısının bu ayın ortalarında yapılmasının planlandığı ve gelişmelerin yeniden ele alınacağı bilgisi de paylaşıldı.

"Virüs, bazı bölgeleri özellikle sert şekilde vurdu"

Avro Grubunun Başkanı Maria Centeno, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Yeni tip koronavirüs, bazı bölgeleri özellikle sert bir şekilde vurdu. Verilen tepki de (üye ülkeler arasında) farklılaştı. Üye ülkelerin aldıkları önlemleri ve AB Komisyonun politika eylemlerini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

AB’nin büyümesinin desteklenmesi konusunda kararlı olduklarını belirten Centeno, "Daha fazla politika eyleminin hayata geçirilmesi konusunda hazırlıklıyız." dedi.

Centeno, Avro Bölgesi’nin mali çerçevesinin, hükümetlerin kontrolü dışındaki "olağanüstü gelişmelerde" esnekliğe sahip olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Merkez bankaları koronavirüse karşı faiz silahını çekti
İdlib krizi: BM çıkmazda, AB için son şans
İdlib denkleminde İran'ın tavrı
Şili tarihi referanduma hazırlanıyor
Küresel büyüme koronavirüs tehdidi altında

Benzer haberler

Avro Bölgesi'nden yeni tip koronavirüs etkisine karşı 'hazırız' mesajı

Avro Bölgesi'nden yeni tip koronavirüs etkisine karşı 'hazırız' mesajı

İngiliz hükümetinden koronavirüs eylem planı

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney'den koronavirüs açıklaması

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab Ankara ziyaretinde 'kararlı destek' mesajı verecek

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab Ankara ziyaretinde 'kararlı destek' mesajı verecek
OECD: Küresel ekonomi 'koronavirüs' riski altında

OECD: Küresel ekonomi 'koronavirüs' riski altında
İngiltere güvenli tatil için 'Türkiye'yi önerdi

İngiltere güvenli tatil için 'Türkiye'yi önerdi