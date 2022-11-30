Avro Bölgesi'nde TÜFE yıllık bazda yüzde 10 yükseldi
Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 10 yükseldi.
Brüksel
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