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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde TÜFE yıllık bazda yüzde 10 yükseldi

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 10 yükseldi.

Ata Ufuk Şeker   | 30.11.2022
Avro Bölgesi'nde TÜFE yıllık bazda yüzde 10 yükseldi

Brüksel

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