Avrasya Kalkınma Bankası Yıllık Toplantısı ve İş Forumu başladı Avrasya Kalkınma Bankası Yıllık Toplantısı ve İş Forumu etkinliği Kazakistan'ın Almatı kentinde başladı.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu etkinlikte çok taraflı kalkınma bankaları, uluslararası kuruluşlar, iş dünyası, bilim çevreleri ve meslek kuruluşlarından temsilcilerin katıldığı forumda deneyim paylaşımının teşvik edilmesi, güncel konuların değerlendirilmesi ve ortak kalkınma alanlarının ele alınması amaçlanıyor.

Forum kapsamında küresel ekonomik eğilimlerin Avrasya bölgesine etkileri, sürdürülebilir kalkınma yatırımları, bölge genelinde dijital teknolojiler ve inovasyon, Orta Asya'da İslami finansın geleceği, denize kıyısı olmayan ülkelerde ulaştırma altyapısının geliştirilmesi ve Avrasya ulaştırma ağının potansiyeli gibi konular masaya yatırılıyor.

Forumun açılışında Kazakistan Maliye Bakanı Madi Takiyev tarafından Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov'un mesajı iletildi. Bektenov mesajında, Avrasya Kalkınma Bankasının 20. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, Bankanın Kazakistan'ın önemli ortaklarından biri olduğunu ve ülkede birçok önemli altyapı projesinin hayata geçirildiğini aktardı.

Kazakistan ile işbirliğinin yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Bektenov, insan sermayesi, inovasyon ve bağlantısallığa yapılacak yatırımların gelecek yıllarda Avrasya'nın büyümesinin itici gücü olacağına inandıklarını söyledi.

Açılışın ardından düzenlenen "Avrasya 2030+: Yatırımlar, Büyüme ve Yeni Fırsatlar" başlıklı ana oturumda, Avrasya'nın küresel ekonomide değişen dengeler karşısındaki konumu, bölgenin kalkınma potansiyelinin stratejik bir avantaja dönüştürülmesi, teknolojik dönüşümün ve insan sermayesinin büyümedeki rolü, uluslararası kalkınma bankalarının bölgenin yapısal dönüşümüne katkısı, Bankanın 2027-2031 dönemine ilişkin öncelikleri ve Avrasya'nın 2030 sonrası yatırım gündemi ele alındı.

Moderatörlüğünü Avrasya Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Nikolay Podguzov'un yaptığı oturumda konuşan Kazakistan Maliye Bakanı Madi Takiyev, teknolojik anlamda hızla değişen bir dönemden geçildiğini ifade ederek, bölgesel büyümenin sağlanabilmesi için işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Ermenistan Maliye Bakanı Vahe Hovhannisyan da Bankanın stratejisi sayesinde ülkede elde edilen sonuçlara değinerek, "Banka sayesinde mali göstergelerimizin sürdürülebilirliğini sağlamayı ve dönüşümü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Belarus Maliye Bakanı Vladislav Tatarinovic de ülkesinin gelecek vizyonuna ilişkin, "Amacımız yalnızca teknolojik gelişme sağlamak değil, teknolojik açıdan kendi kendine yeterli olmak. Bunun için kendi inovasyon ve geliştirme kapasitemize öncelik vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Oturumda söz alan Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Bakıt Sıdıkov, "Uluslararası kalkınma bankaları artık yalnızca finansman sağlayan ortaklar değil, aynı zamanda bölgesel entegrasyonun itici gücü haline geliyor. Bankanın bölge ülkelerinin finansal kaynaklarını, uzmanlığını ve proje girişimlerini bir araya getiren temel kurum haline gelebileceğine inanıyorum." dedi.

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı İvan Çebeskov da teknolojik altyapının güçlendirilmesi için Avrasya Kalkınma Bankası gibi kalkınma bankalarının önemine dikkati çekti. Çebeskov ayrıca, Bankanın yalnızca finansman sağlayan bir kurum olmadığını, aynı zamanda ülkeler ve ekonomiler arasında bağ kurduğunu ifade etti.

Aynı oturumda konuşan Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakan Yardımcısı Farhod Vosidiyon, 2030'a kadar uzanan stratejik hedefleri kapsamında öncelikli alanların ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliği, altyapının geliştirilmesi ve bölgesel işbirliğinin genişletilmesi olduğunu söyledi.

Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Khurram Teshabaev de yatırım çekmeyi hedefledikleri başlıca alanların üye ülkeler arasındaki ulaştırma bağlantılarının güçlendirilmesi, katma değer zincirlerinin geliştirilmesi ile sürdürülebilir ve yeşil enerji olduğunu söyledi.

Avrasya Kalkınma Bankası Yıllık Toplantısı ve İş Forumu, çeşitli oturumların ardından yarın sona erecek.