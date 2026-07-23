Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Nuri Şapkacı, yılın ilk yarısında AVM'lerde en çok "kişisel bakım ve kozmetik" ile "teknoloji" sektörlerinin ilgi gördüğünü söyledi.

AVM'lerde ilk yarının öne çıkan kategorileri kozmetik ve teknoloji oldu Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Nuri Şapkacı, yılın ilk yarısında AVM'lerde en çok "kişisel bakım ve kozmetik" ile "teknoloji" sektörlerinin ilgi gördüğünü söyledi.

Şapkacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın ilk yarısında sektörün direnci ve adaptasyon yeteneğinin bir kez daha ön plana çıktığını dile getirdi.

İlk yarı verilerine bakıldığında, özellikle bazı kategorilerde ciddi bir ayrışma ve talep canlılığı yaşandığını ifade eden Şapkacı, "En çok ilgi gören ürün gruplarının başında uzun süredir olduğu gibi 'kişisel bakım ve kozmetik' ile 'teknoloji' sektörleri geliyor." dedi.

Şapkacı, teknoloji kategorisinde enflasyonist beklentiler ve küresel maliyet artışı endişeleri nedeniyle tüketicilerin taleplerini öne çekme eğilimini sürdürdüğünü anlattı.

Yiyecek ve içecek kategorisinde de fast-food segmentine doğru kayan net bir yukarı yönlü trendin mevcut olduğunu aktaran Şapkacı, "Mayısta uzun Kurban Bayramı tatilinin ve baz etkisinin de katkısıyla eğlence ve hobi kategorisinde yıllık yüzde 74'lük çok güçlü ve dikkat çekici bir büyüme kaydedildi." ifadelerini kullandı.

"Odak noktamız 15 yaşını doldurmuş yaşlı bina stokumuzun modernizasyonu"

Nuri Şapkacı, bu yıl açılması beklenen AVM'lerin aslında Kovid-19 salgını öncesinde temelleri atılmış olan yatırımların tamamlanması niteliğinde olduğunu belirterek, "Sektör olarak şu an 450 AVM, yaklaşık 14 milyon metrekare kiralanabilir alan ve 43-45 bin aktif mağazadan oluşan bir ekosistemi temsil ediyoruz. Yeni yatırımların azaldığı bu dönemde ana odak noktamız, mevcut, özellikle 15 yaşını doldurmuş yaşlı bina stokumuzun modernizasyonu, renovasyonu, fonksiyon değişiklikleri ve el değiştirmeleridir." değerlendirmesini yaptı.

Mağaza kiralamaları ve kiracı ilişkileri boyutunda ise ciro üzerinden yapılan kira ödemelerinin şeffaf ve doğru beyan edilmesinin kritik önem taşıdığına değinen Şapkacı, ciro beyanlarının doğruluğunun bağımsız denetim ve kategori bazlı benchmark analizleriyle ölçüldüğünü aktardı.

Şapkacı, ticari gayrimenkullerde uygulanan aşırı korumacı düzenlemelerin, özellikle 5 yıllık kira sözleşmelerine kanunen eklenen 10 yıllık uzama zorunluluğunun yatırımcıların manevra alanını kısıtladığını belirterek, "Bu durumun aşılması, yeni marka girişlerini kolaylaştıracak esnekliğin sağlanması ve ticari gayrimenkul kira rejiminin, konut kira rejiminden tamamen ayrıştırılması sektörümüzün geleceği için elzemdir." diye konuştu.

AVM'lerin altyapısı, modern tasarımları ve güçlü marka karmasıyla uluslararası alanda önemli potansiyele sahip olduğunu söyleyen Şapkacı, şunları kaydetti:

"Yaz sezonu, bayram tatilleri ve turizm hareketliliği AVM'lerimizdeki fiziksel trafiği canlı tutuyor. Örneğin, Mayıs 2026'da Kurban Bayramı tatilinin de etkisiyle AVM'lerde çok ciddi bir hareketlilik yaşanmış, ziyaretçi trafiğinde ve cirolarda güçlü bir canlılık görülmüştür. Turizm hareketliliğinin trafiğe olumlu yansımasını sürdürülebilir kılmak adına Tax Free süreçlerini hızlandırmalı, maliyet enflasyonunu kontrol altına almalı ve rekabet gücümüzü yeniden kazanmalıyız."

"Deneyim odaklı alanlar ziyaretçi trafiğini artırmada önemli rol oynuyor"

Şapkacı, 2026 yılı aylık endekslerinde tüketici harcamalarının dönemsel etkilere ve kampanyalara son derece duyarlı bir seyir izlediğini belirterek, ikinci yarıda da bu hassas dengenin korunacağını ve kampanyaların belirleyici olacağını öngördüklerini dile getirdi.

Bu yılın ilk yarısında ciro performansının genel olarak güçlü bir seyir izlediğini söyleyen Şapkacı, şu ifadeleri kullandı:

"Martta yüzde 3,5 ve mayısta yüzde 6,9 gibi sevindirici reel büyüme oranlarına ulaşıldı. Ziyaretçi sayılarımızda da martta yüzde 6,7, nisanda ise yüzde 4,5 gibi yıllık artışlar kaydedilmesi, fiziksel talep canlılığının sürdüğünü kanıtlamaktadır. 2026 sonu itibarıyla, eğer maliyet enflasyonunu kontrol altında tutabilir ve tüketici güvenini destekleyebilirsek, yılı enflasyondan arındırılmış reel bir büyüme ile kapatmayı hedefliyoruz. Ziyaretçi sayılarında istikrarlı artış trendinin süreceğini, ciroların ise nominal bazda güçlü artışını koruyarak yılı reel anlamda pozitif bir büyüme eşiğinde tamamlayacağımızı öngörüyoruz."

Şapkacı, deneyim odaklı alanların AVM'lerde ziyaretçi trafiğini artırmada önemli rol oynadığına işaret ederek, tüketicilerin artık yalnızca alışveriş yapmak için değil, vakit geçirmek ve sosyalleşmek için de AVM'leri ziyaret ettiğini söyledi.

Deneyim ekonomisinin sektörün merkezine yerleştiğini vurgulayan Şapkacı, yeme-içme ve eğlence alanlarının payının arttığını ifade etti.

"Anadolu'da çok ciddi bir yerel iştah ve hareketlilik gözlemliyoruz"

AYD Başkanı Şapkacı, Anadolu şehirlerindeki güçlü büyüme eğiliminin ve yerel canlılığın 2026'nın ilk yarısında da etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Şapkacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2025 yılı sonuçlarına göre Anadolu'daki metrekare verimlilik artışı yüzde 35,3 seviyesinde gerçekleşerek İstanbul'un (yüzde 25) oldukça önünde yer almıştı. 2026'nın ilk yarısında da Anadolu'da çok ciddi bir yerel iştah ve hareketlilik gözlemliyoruz. Mutlak değer bazında bakıldığında metrekare başına ciroda İstanbul hala lider konumda, örneğin Nisan 2026 verilerinde İstanbul'daki metrekare verimliliği Anadolu'nun yaklaşık yüzde 38 üzerinde seyretmiştir.

Ancak büyüme hızı ve yerel dinamizm açısından Anadolu, genel sektörel performansı sırtlamaya devam etmektedir. Bu büyümeyi destekleyen en büyük dinamikler, Anadolu'daki yerel nüfusun sosyalleşme alanı olarak AVM'leri yoğun şekilde tercih etmesi ve henüz AVM yatırımı bulunmayan 13 şehrimizin sunduğu potansiyeldir. Yatırımcılar yüksek finansman maliyetleri nedeniyle bir süre daha sıfırdan inşaat yerine Anadolu'daki mevcut nitelikli yapıların modernizasyonuna ve el değiştirmesine odaklanacak olsalar da Anadolu'nun sektörümüzün büyüme motoru olma özelliği önümüzdeki dönemde de korunacaktır."

Sektörün başarısı için karşılıklı güven ve güçlü işbirliklerinin önemine dikkati çeken Şapkacı, kira düzenlemeleri ve ortak alan giderleri gibi konular yerine sektörün büyümesine odaklanılması gerektiğini söyledi.

Şapkacı, ekosistemin sürdürülebilirliği için iki konuya önem verdiklerini belirterek, "Birincisi, uluslararası standartlarda bir 'sözleşme serbestisi' anlayışının hakim kılınması, ticari gayrimenkul kira rejiminin, konut kira rejiminden net bir hukuki çizgiyle ayrılmasıdır. İkincisi ise sektörümüzün geleceğini belirleyecek olan yeşil dönüşüm adımlarıdır. Sektör bileşenleri ve perakendecilerimizle el ele vererek, ortak hedefler doğrultusunda hareket edersek, önümüzdeki tüm finansal zorlukları aşacağımıza ve Türkiye'yi perakendede küresel bir cazibe merkezi olarak tutmaya devam edeceğimize inancım tamdır." ifadelerini kullandı.