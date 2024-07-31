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Ekonomi

Atölyesinde aksesuar tasarımına başlayan kadın girişimci 20 ülkeye ihracat yapıyor

Kayseri'de yaşayan 2 çocuk annesi 43 yaşındaki Serap Melekoğlu, KOSGEB desteğiyle 45 metrekarelik alanda başlayan dekorasyon üretimini fabrika ortamına taşıdı.

Esma Küçükşahin  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Atölyesinde aksesuar tasarımına başlayan kadın girişimci 20 ülkeye ihracat yapıyor Fotoğraf: Esma Küçükşahin / AA

Kayseri

Melekoğlu, aldığı girişimcilik eğitimi ve KOSGEB hibesinin ardından 2017 yılında Serçeönü Mahallesi'ndeki atölyesinde doğum günleri için aksesuar, evler için kapı süsleri tasarlamaya başladı.

Tasarımları için gereken bazı malzemelerin fahiş fiyata satıldığını fark eden Melekoğlu, araştırmaları sonucu bunları da üretmeye karar verdi.

Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada üretime devam eden Melekoğlu, AA muhabirine, çocuklarını büyüttükten sonra boşta kaldığını ve zamanını değerlendirmeye karar verdiğini söyledi.

Tablo, saat, dresuar (antre sehpası) gibi ev dekorasyonu tamamlayıcı ürünler tasarladığını belirten Melekoğlu, "Sürekli çalışmak gerekiyor, bunun üzerine kafa yormak gerekiyor. Mesai bitti, iş yerinin kapısını kapatıp gideyim olmuyor. Hayata devam ederken sürekli işleri düşünüyorsun. Bir aksesuarı nasıl kendim üretebilirim, bir çerçeveyi nasıl değiştiririm, el emeği işlerimi nasıl geliştiririm derken yol bizi buraya getirdi." dedi.

İşlerinin zamanla büyüdüğünü ve ihracata başladığını anlatan Melekoğlu, fuarlara katıldığını, marka bilinirliğinin arttığını, talebi karşılayabilmek için daha büyük alanda üretime geçtiğini aktardı.

Daha önce bir kişiyi istihdam ettiğini belirten Melekoğlu, "Şu anda 14 kişiyiz. Bu, mevsime ve işçi bulabilmemize göre değişiyor. İmalatta kadınların çalışması biraz zor oluyor, biz de evde kadınlara iş imkanı veriyoruz. Aksesuarlar için bazı süsler var, bunları kadınlar evde yapabiliyor. Onlar bana ben de onlara destek oluyorum. Patrondan çok işçiyim çünkü sadece oturup gözlemleyerek iş gelişmiyor. Her an içinde olmanız gerekiyor. Yeri geliyor aşağıya iniyorum, yeri geliyor küçük bir atölyem var, orada yaptığım saatler, tablolar var, onları tasarlıyorum." diye konuştu.

İhracata 2021 yılında başladığını aktaran Melekoğlu, Orta Doğu, Afrika ve Avrupa'da yaklaşık 20 ülkeye ürün gönderdiğini sözlerine ekledi.

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