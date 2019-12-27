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Ekonomi

ATO Başkanı Baran: Türkiye'nin otomobili, 2023'e damga vuracak, hayırlı olsun

Ankara Ticaret Odası Başkanı Baran, yerli otomobili kullanmaktan gurur duyacaklarını belirterek, "Türkiye'nin otomobili, 2023'e damga vuracak, hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Muhammet Emin Horuz   | 27.12.2019
ATO Başkanı Baran: Türkiye'nin otomobili, 2023'e damga vuracak, hayırlı olsun

Ankara

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Türkiye'nin Otomobili"ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu otomobilde 2022 yılında seri üretime geçilecek olmasının ülke ekonomisinin geldiği aşamayı göstermesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Türkiye'nin yıllar boyunca otomobil üretme yeteneğini dünyaya kanıtladığını kaydeden Baran, "Türkiye, şimdi tamamen yerli üretimiyle sanayisinin gücünü gösterecek." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Holding ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin oluşturduğu Türkiye Otomobil Girişim Grubu'nun, "Babayiğit" olarak Türkiye’yi geleceğe taşıyacak otomobili üretebilmek için özveriyle çalıştığını vurguladı.

"Türkiye'nin otomobilinin milli gelire ciddi katkı sağlıyacağına dikkati çeken Baran, "Yerli otomobilin, üretim yeri olarak belirlenen Bursa’da üretilmesi ile başlayacak ekosistemin 15 yıllık bir sürede milli gelire 50 milyar avro, cari dengeye ise 7 milyar avro katkı sağlayacağı belirtiliyor." ifadesini kullandı.

Gelinen noktanın, Türk mühendislerinin gecelerini gündüzlerine katarak yerli otomobil için çalışmasının bir kararlılığının ifadesi olduğunu dile getiren Baran, şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tren raylarından ürettiği silahlarla sanayileşmiş ülkeleri yenerek bağımsızlığını ilan eden Türkiye, bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kendi yerli otomobilini üreterek ekonomik bağımsızlığını güçlendiriyor. Yerli otomobil Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına damgasını vuracak. Yerli otomobili kullanmaktan gurur duyarız."

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