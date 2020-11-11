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Ekonomi

ATO Başkanı Baran: Türkiye ekonomisinin ilk 10 ekonomi arasına gireceğine inancımız tam

ATO Başkanı Baran,"Cumhurbaşkanımız liderliğinde,Türkiye ekonomisinin, girişimciyi destekleyen,istihdam oluşturan, uluslararası yatırımcılar için cazip bir ülke olarak dünyanın en gelişmiş ilk 10 ekonomisi arasına gireceğine inancımız tamdır." dedi.

Cüneyt Kemal Özkök   | 11.11.2020
ATO Başkanı Baran: Türkiye ekonomisinin ilk 10 ekonomi arasına gireceğine inancımız tam

Ankara

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında Erdoğan'ın, ekonomi politikasının üç sac ayağı üzerine inşa edileceğini ve nitelikli istihdam oluşturan ve yurt içi tasarruflarla finanse edilen bir büyüme yapısı oluşturulacağını söylediğini hatırlattı.

Türkiye'nin gelişmesi için reel sektörün durmaksızın çalışması ve üretmesinin önemine dikkati çeken Baran,"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye ekonomisinin, girişimciyi destekleyen, nitelikli istihdam oluşturan, uluslararası yatırımcılar için cazip bir ülke olarak dünyanın en gelişmiş ilk 10 ekonomisi arasına gireceğine inancımız tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık sorunları nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden affını isteyen Berat Albayrak'a zor dönemde üstlendiği önemli görevler ve çalışmaları nedeniyle teşekkür eden Baran, bu makama atanan Lütfi Elvan için ise "Sayın Bakan'a yeni görevinde başarılar diliyor, reel sektör olarak güçlü ekonomi için üzerimize düşen görevleri yerine getireceğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Baran, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen Naci Ağbal'ı da kutladı.

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