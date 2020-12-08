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Ekonomi

ATO Başkanı Baran: Kredi Garanti Fonu paketi ve BDDK kararları 2021'e umut oldu

ATO Başkanı Baran, Kredi Garanti Fonunun hazırladığı destek paketinin ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kararlarının 2021'e umut olduğunu ifade etti.

Zeynep Çetinkaya   | 08.12.2020
ATO Başkanı Baran: Kredi Garanti Fonu paketi ve BDDK kararları 2021'e umut oldu

Ankara

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yazılı açıklamasında Kredi Garanti Fonunun (KGF) hazırladığı 7,5 milyar liralık destek paketi ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) kredilerin takibe düşme süresini 180 güne çıkaran ve altın ile döviz işlemlerinin bir iş günü valörlü gerçekleştirilmesi uygulamasına son veren kararlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinin vaka sayılarının artmasıyla daha da ağırlaştığını belirten Baran, "KGF paketi ve BDDK'nin kararları 2021'e umut oldu." ifadesini kullandı.

Baran, KGF'nin Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan bütçe ile KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmak hedefiyle destek paketi hazırladığını anımsatarak, Avrupa Yatırım Fonu (AYF) aracılığıyla yürütülen COSME Programı çerçevesinde temin edilen bu kaynağın Türkiye'ye ve ülkenin geleceğine duyulan güvenin göstergesi olduğunu vurguladı.

KGF'nin hazırladığı destek paketinin, salgın nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan KOBİ'ler için 'aşı' niteliği taşıyacağına işaret eden Baran, "Bu aşı, Türkiye ekonomisinin salgının izlerini kısa sürede silerek yeniden kesintisiz büyüme sürecine geçmesini sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Hizmet sektörü pozitif ayrımcılığa tabi tutulmalı"

Baran, söz konusu paket ile finansmanlı üretim, istihdam ve rekabet güçlerinin artırılmasının hedeflendiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Sanayi sektörü bu süreçte çarklarını döndürürken, hizmet sektörü zor günler yaşıyor. Kısa süre önce açıklanan büyüme verilerinde de rakamsal olarak tabloyu gördük. Gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 60'ı kadarını üreten, istihdam sağlayan hizmet sektörü, KGF desteklerinden yararlanırken pozitif ayrımcılığa tabi tutulmalı, bu destek makul faiz oranıyla kullandırılmalıdır."

Baran, BDDK kararlarının da çok yerinde ve zamanında atılmış adımlar olduğunu vurguladı.

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