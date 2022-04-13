ATO Başkanı Baran: Destek programları istihdamı artırmak için ihtiyaç duyulan olumlu ivmeyi sağlayacaktır
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilave istihdamı teşvik amacıyla açıklanan destek programlarına ilişkin, "İstihdamı artırmak için ihtiyaç duyulan olumlu ivmeyi sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.
Ankara
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı istihdam desteğine yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Gençlere deneyim kazanma fırsatı verilmesinin önemini vurgulayan Baran, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilave istihdamı teşvik amacıyla açıkladığı destek programları işverenlerimiz için fırsattır. Gençlerimize mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırarak istihdama katılmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen işbaşı eğitim programları ile ek istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretleri ile sosyal destek primlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından karşılanması, istihdamı artırmak için ihtiyaç duyulan olumlu ivmeyi sağlayacaktır. Üyelerimizi bu fırsattan yararlanmaya davet ediyorum."
Baran, Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu belirterek, "Bu gücü, öğrencisinden öğretmenine, tacirinden sanayicisine tüm vatandaşlarının birlik ve beraberliğinden alır. Yaşadığımız bu zorlu sürecin dünya konjonktüründeki gelişmelerle değerlendirilmesi, üstesinden gelineceğinin bilinmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.