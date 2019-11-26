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Ekonomi

Atlas Global Havayolları tarifeli uçuşlarını 21 Aralık'a kadar durdurdu

Atlas Global Havayollarının tarifeli uçuşlarını 21 Aralık kadar durdurduğu bildirildi.

Enes Duran   | 26.11.2019
Atlas Global Havayolları tarifeli uçuşlarını 21 Aralık'a kadar durdurdu

Ankara

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Atlas Global Havayollarının tarifeli uçuşlarını 21 Aralık kadar durdurduğunu bildirdi.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Atlas Global Havayolları tarifeli uçuşlarını 21 Aralık 2019 tarihine kadar durdurmuştur. Yolcuların mağduriyetine ilişkin hususları 15 Aralık itibarı ile tespit ederek telafi edeceğini ifade etmiştir. Genel Müdürlüğümüz yolcu haklarına ait hususların takipçisi olacaktır." ifadelerine yer verildi.

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