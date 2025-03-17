AstraZeneca, Belçika merkezli EsoBiotec'i 1 milyar dolara satın alıyor
İngiliz ve İsveç ortaklığındaki ilaç şirketi AstraZeneca, kansere yönelik tedaviler geliştiren biyoteknoloji firması EsoBiotec'i 1 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.
Berlin
AstraZeneca'dan yapılan açıklamaya göre, Belçika merkezli EsoBiotec, tüm hisseleri için AstraZeneca'nın 425 milyon doları ön ödeme olmak üzere 1 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul etti.
Satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından 2025'in ikinci çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.