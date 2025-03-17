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Ekonomi

AstraZeneca, Belçika merkezli EsoBiotec'i 1 milyar dolara satın alıyor

İngiliz ve İsveç ortaklığındaki ilaç şirketi AstraZeneca, kansere yönelik tedaviler geliştiren biyoteknoloji firması EsoBiotec'i 1 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.

Bahattin Gönültaş  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
AstraZeneca, Belçika merkezli EsoBiotec'i 1 milyar dolara satın alıyor

Berlin

AstraZeneca'dan yapılan açıklamaya göre, Belçika merkezli EsoBiotec, tüm hisseleri için AstraZeneca'nın 425 milyon doları ön ödeme olmak üzere 1 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul etti.

Satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından 2025'in ikinci çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

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