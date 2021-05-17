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Ekonomi

ASKON Genel Başkanı Aydın: Açıklanan destekler büyük moral kaynağı oldu

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Aydın, esnafa yönelik yeni açıklanan destek paketine ilişkin, "Bu süreçte devletimizin açıklamış olduğu destekler bizlere büyük moral kaynağı oldu." dedi.

Uğur Aslanhan   | 17.05.2021
ASKON Genel Başkanı Aydın: Açıklanan destekler büyük moral kaynağı oldu

Istanbul

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın esnafa yönelik kamuoyuna duyurduğu yeni destek paketini değerlendirdi.

Salgın sürecinde devletin her daim yanlarında olduğunu fazlasıyla hissettiklerini dile getiren Aydın, "İnsanın insandan kaçtığı, ölümlerin kol gezdiği bu ortamda dünya ekonomileri derinden sarsılırken elbette bizler de zor zamanlar geçirmekteyiz. Hamdolsun bu süreçte devletimizin açıklamış olduğu destekler bizlere büyük moral kaynağı oldu." diye konuştu.

Aydın, devlet ve milletin el ele dimdik ayakta olduğunu kaydederek, dirençlerinin arttığını, yarınlara daha umutlu bir şekilde sarıldıklarını bildirdi.

Bu zor süreci hep birlikte dayanışma içerisinde aşacaklarını vurgulayan Aydın, "Açıklanan bu yeni destekler geniş bir kesimi içerisine alıyor. Bu ortamda verilen her bir destek esnafımızı tutunmaya teşvik ediyor. Devletimizin ne kadar güçlü olduğunu bir kere daha gördük. Milletimiz adına Cumhurbaşkanımıza bir kere daha teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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