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Ekonomi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 29 Haziran Çarşamba günü toplanacak

Özcan Yıldırım   | 27.06.2022
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 29 Haziran Çarşamba günü toplanacak

Ankara
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla 29 Haziran Çarşamba toplanacak.

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