ASELSAN'dan 35,1 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi
ASELSAN, toplam 35,1 milyon dolar tutarında üç ayrı yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı.
İstanbul
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Güdüm kitleri ve ASELFLIR-500 Sistemi'nin uluslararası son kullanıcılara ihracatına yönelik toplam bedeli 35 milyon 130 bin dolar tutarında üç ayrı yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.