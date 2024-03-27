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Ekonomi

ASELSAN'dan 35,1 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi

ASELSAN, toplam 35,1 milyon dolar tutarında üç ayrı yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı.

Mahmut Çil  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
ASELSAN'dan 35,1 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi

İstanbul

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Güdüm kitleri ve ASELFLIR-500 Sistemi'nin uluslararası son kullanıcılara ihracatına yönelik toplam bedeli 35 milyon 130 bin dolar tutarında üç ayrı yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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